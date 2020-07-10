За пів року загальний фонд бюджету недоотримав понад 38 мільярдів доходів - Пацкан

У першому півріччі 2020 року загальний фонд державного бюджету недоотримав 38,4 млрд грн запланованих доходів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України у січні-червні 2020 року, повідомляє пресслужба відомства.

«У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні», – сказав Пацкан.

За його словами, меншими від запланованих були надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).

«На жаль, залишаються проблеми і з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба – на 1,7 млрд грн (0,6%)», − додав голова Рахункової палати.

Меншими від плану - на - 51 млрд грн (9,6%) - були і видатки загального фонду у січні-червні.

Зокрема, на меншу, ніж планувалося, суму проведено видатків на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення, заходи з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 тощо − на 29,9 млрд грн (30,4%). Унаслідок міцнішої гривні у січні − червні 2020 року, порівняно з прогнозом, видатки на обслуговування державного боргу менші на 7,1 млрд грн (10,3%); а економія видатків на зарплату і грошове забезпечення військовослужбовців, насамперед за бюджетними програмами МВС стала основним чинником економії видатків на оплату праці з нарахуваннями – на 6 млрд грн (5,4%).

Менше від запланованого проведено видатків на соціальне забезпечення − на 4,8 млрд грн (2,9%), а також на медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування − на 1,2 млрд грн (26,6%), що переважно спричинено незавершенням процедур закупівель за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, місцеві бюджети недоотримали субвенцій на 1,1 млрд грн (1,6%).

Голова Рахункової палати зауважив, що загальний фонд державного бюджету фінансувався насамперед за рахунок державних запозичень, які становили 259,5 млрд грн (99,8%) джерел фінансування.

«Підписання угоди з МВФ і отримання першого траншу дозволило залучити в червні 70,2 млрд грн із залучених за пів року 105,8 млрд гривень зовнішніх надходжень», − підкреслив Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, у січні-червні 2020 року розпис доходів загального фонду державного бюджету було виконано на рівні 92,1%, в той час як у січні-травні цього року - на 88,4%.

У червні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 112,9 млрд грн, розпис виконано на 105,4%.