Мінцифри презентувало інтерактивну мапу об'єктів підтримки підприємництва

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» презентувало інтерактивну мапу інфраструктури підтримки підприємництва на платформі Дія.Бізнес.

Про це під час онлайн-презентації у Києві повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іоанан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми презентуємо новий компонент нашого проєкту Дія.Бізнес... За місяць команда Мінцифри разом з партнерами втілила в життя ще один важливий інструмент для екосистеми підприємництва, йдеться про створення сприятливих умов для українських МСП (малого та середнього бізнесу - ред). Ми оцифрували об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об'єднань. Результатом цієї роботи стала інтерактивна карта для потенційних та діючих підприємців", - сказала вона.

Також зауважила, що Мінцифри за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» запускає інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва, яка є консолідованим центром даних, де кожен може знайти вичерпну інформацію про інкубатори, акселератори, фонди, бізнес-асоціації та інші об'єкти підтримки бізнесу.

"Цей проєкт першочергово має на меті поширення знань про те, що бізнес, місцевий економічний розвиток громад є важливим. Звичайно, після об'єднання громад тільки починається місцевий економічний розвиток. Кількість об'єктів на карті показує інтерес до розвитку бізнесу, а інший аспект - якісний, який покаже зацікавленість бізнесу розвиватися у конкретному населеному пункті", - зазначив заступник директора Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Андрій Хорват.

Він зауважив, що коли на місцевому рівні створені певні правові засади та інституції, які підтримують бізнес, то бізнес відчуває підтримку і зацікавлений в інвестуванні.

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Керівник онлайн-складової проєкту Дія.Бізнес Андрій Ремізов зазначив, що наразі в авторів проєкту є інформація про близько тисячу об'єктів підтримки підприємництва, частина з них вже є на карті, а частину ще додадуть. Також карта буде оновлюватися.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації за підтримки Програми ULEAD with Europe оцифрує усі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об’єднання в Україні.

До кінця червня 2020 року інтерактивна мапа буде доступна на сайті Дія.Бізнес.

Ініціатива спрямована на підтримку підприємців, представників органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених сторін

Заявку на включення до інтерактивної мапи можуть подати бізнес-об’єднання або об’єкт інфраструктури підтримки підприємництва.

Також це можуть зробити органи місцевого самоврядування (в тому числі ОТГ), у разі, якщо вони вважають за необхідне підтримати підприємництво свого населеного пункту. Для цього необхідно завантажити спеціальну таблицю та надіслати її на електронну адресу business@thedigital.gov.ua