Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи у найближчі 6-12 місяців - дослідження

В Україні майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи у найближчі 6-12 місяців, однак лише у кожної п'ятої компанії причиною цього стала коронакриза.

Про це свідчать передані Укрінформу результати дослідження, проведеного юридичною компанією Avellum.

«Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи у найближчі 6-12 місяців. При цьому лише кожна п'ята компанія планує це робити через кризу.

Це вказує на те, що більшість великих українських компаній відносно успішно витримала економічну кризу, пов’язану з COVID-19», - відзначають автори дослідження, в ході якого було опитано 56 власників, топменеджерів та керівників юридичних відділів українських та міжнародних компаній.

За даними опитування, більш ніж 60% компаній, які планують продаж, готові до дисконту в ціні. «Однак в майбутньому продавці можуть підвищити ціни на об’єкти продажу, оскільки сьогодні кількість потенційних покупців суттєво перевищує пропозицію», - стверджують у юридичній фірмі.

Водночас кількість потенційних покупців – 50% опитаних, і майже всі вони очікують на дисконт в ціні, оскільки насамперед будуть продаватись саме слабкі бізнеси. При цьому понад 40% покупців зацікавилися такою покупкою саме через коронакризу. «Це свідчить про те, що значна частина компаній має опортуністичні настрої та вірить у підйом української економіки», - вважають автори дослідження.

Також опитування засвідчило, що понад 60% потенційних покупців не змінили своїх намірів придбати активи в Україні, тобто вони продовжують вірити у привабливість ринку України і бачать прибуток у розширенні своєї долі на ринку. Водночас майже 40% потенційних покупців, навпаки, відмовилися від своїх планів придбання саме через корона-кризу.

“Зі стабілізацією економіки такі покупці швидко повернуться на ринок і спровокують підвищення цін на активи, що продаються. Як наслідок, у найближчі 6-12 місяців можна очікувати на активне дисконтування цін на активи, але пізніше ціни на активи знову підуть вгору, якщо не буде наступної кризи”, - прокоментув дослідження керуючий партнер фірми Avellum Микола Стеценко.

За його словами, попри малу кількість об’єктів на продаж покупці очікують на можливість проведення повноцінної перевірки стану об’єкту купівлі та хочуть отримати від продавця вичерпні гарантії про стан об’єкту.

Як вважають автори дослідження, такі очікування зміняться найближчим часом зі збільшенням конкуренції за вигідні активи, що продаються із дисконтом.

Крім того, згідно з опитуванням, понад 60% респондентів вважають, що продавцеві радники не потрібні, адже продається актив із дисконтом. Такий висновок суперечить очікуванням покупця щодо гарантій, надання яких вимагає активного залучення юристів.

“Відповідно, або продавці дійсно будуть давати суттєво менше гарантій, пояснюючи такий підхід дисконтом, або участь юридичних радників на стороні продавця буде необхідною через складність документації”, - пояснив партнер Avellum Юрій Нечаєв, також зазначивши, що «майже 80% вважають, що без зовнішніх радників у кризовій M&A угоді так чи інакше не обійтись”.

Онлайн-опитування було проведено протягом червня 2020 року серед 56 власників, топменеджерів та керівників юридичних відділів українських та міжнародних компаній.

Avellum – провідна українська юридична фірма, що надає повний спектр юридичних послуг, з ключовою спеціалізацією у сферах фінансів, корпоративного права, вирішення спорів, нерухомості, податкового та антимонопольного права.