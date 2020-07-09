МАУ оприлюднила уточнену програму польотів на серпень

МАУ оприлюднила уточнену програму польотів на серпень

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Укрінформ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала уточнену програму польотів на серпень та анонсувала запуск нового напрямку Київ-Неаполь.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

"МАУ пропонує своїм клієнтам уточнену програму польотів - внутрішніх та міжнародних рейсів на серпень поточного року. Зокрема, план польотів грунтується на припущенні щодо вільного переміщення пасажирів через кордони Єропейського Союзу та Шенгенської зони із туристичною метою", - йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії також розраховують на відкриття кордонів для українців у країнах східного напрямку, що дозволить поступове відновлення транзитної моделі роботи авіакомпанії.

Повідомляється, що у серпні МАУ планує запустити новий напрямок Київ – Неаполь.

Внутрішні рейси МАУ буде здійснювати за напрямками Одеса (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

"До Херсона можна буде дістатися кожної середи, п’ятниці та неділі, а повернутися до Києва - в понеділок, четвер та суботу. Дістатися із Києва до Одеси можна буде у кожен понеділок, середу, п‘ятнцю та неділю. Наприкінці серпня (з 20.08) – додатково й четвер; повернутися з Одеси до Києва можна буде у понеділок, вівторок, четвер і суботу, а наприкінці серпня (з 20.08) – додатково у п’ятницю. Київ – Львів – Київ буде виконуватися у серпні, починаючи із 21.08 за розкладом Київ – Львів у п’ятницю та Львів - Київ у неділю", - інформують в авіакомпанії.

У МАУ розповіли, що міжнародні рейси планують здійснювати за такими напрямками:

Київ – Амстердам ( АMS) – Київ – оборотний рейс у кожен вівторок та суботу, з 20.08 – також по четвергах;

Київ – Лондон (LGW) – Київ – оборотний рейс у кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю;

Київ – Париж (CDG) – Київ – оборотний рейс кожної середи та неділі, з 17.08 додатково – по понеділках;

Киів – Торонто (YYZ) – Київ – щотижня по суботах до Торонто, в неділю – назад;

Київ – Ларнака (LCA) – Київ – щотижня оборотний рейс по четвергах та суботах;

Київ – Ніцца (NCE) – Київ – оборотний рейс по середах та суботах;

Київ – Дубай (DHB) – Київ – щотижня оборотний рейс по середах та суботах;

Київ – Стамбул (IST) – Київ – оборотний рейс кожного вівторка, четверга, п’ятниці та неділі;

Одеса – Стамбул (IST) – Одеса – щотижня по п’ятницях;

Київ – Вільнюс (VNO) – Киіїв – з 24.07 кожного понеділка та п’ятниці оборотний рейс;

Київ – Рим (FCO) – Київ – оборотний рейс кожної середи та суботи;

Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотний рейс кожного четверга та неділі;

Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотний рейс кожної середи та суботи;

Киів – Афіни (ATH) – Київ – оборотний рейс щотижня по середах та неділях, з 17.08 – додатково по понеділках та п’ятницях;

Київ – Франкфурт (FRA) – Київ – оборотний рейс щотижня по понеділках та четвергах;

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ – оборотний рейс щотижня по понеділках та п’ятницях;

Київ – Берлін (TXL) – Київ – оборотний рейс щотижня по вівторках та суботах;

Київ – Тбілісі (TBS) – Київ – щотижня рейс в напрямку Тбілісі по понеділках, п’ятницях та неділях, з 19.08 додатково по середах, у зворотному напрямку по понеділках, вівторках та суботах, а з 20.08 - по четвергах;

Київ – Баку (GUD) – Київ – щотижня рейс по середах та суботах в напрямку Баку, по четвергах та неділях у зворотному напрямку;

Київ – Єреван (EVN) – Київ – щотижня рейс по понеділках та п’ятницях в напрямку Єревану, по вівторках та суботах у зворотном напрямку;

Киів – Тель-Авів (TLV) – Київ – оборотний рейс щодня, крім п’ятниці;

Одеса – Тель-Авів (TLV) – Одеса – оборотний рейс по середах та неділях;

Київ – Прага (PRG) – Київ – оборотний рейс по четвергах та неділях;

Київ – Відень (VIE) – Київ – оборотний рейс по п’ятницях та неділях, з 17.08 – додатково по понеділках та середах;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ – щотижня по понеділках та п’ятницях у напрямку Кишинева, по вівторках та суботах - у напрямку Києва;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ – щотижня оборотний рейс по понеділках та п’ятницях;

Київ – Барселона (BCN) – Київ – оборотний рейс по понеділках, середах, суботах та неділях.

Окрім цього, в серпні 2020 року МАУ пропонуватиме низку стиковок у співробітництві з авіакомпаніями-партнерами, що дозволить розширити географію для подорожей по Європі, Близькому Сходу, Канаді та США.

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Як повідомлялося 17 червня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року, а в червні виконанала окремі рейси.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн. Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.

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