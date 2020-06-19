МАУ встановила в "Борисполі" лабораторію для тестування екіпажу на COVID-19

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) встановила в міжнародному аеропорту "Бориспіль" лабораторію для діагностики екіпажів на COVID-19.

Про це повідомив президент МАУ Євгеній Дихне у Facebook.

"Ми встановили в аеропорту «Бориспіль» першу лабораторію, яка робить ПЛР тести та тести на антитіла. Поки що будемо використовувати її для потреб тестування екіпажів МАУ. Ми хочемо бути на 100% впевненими, що наші екіпажі та пасажири знаходяться у абсолютно безпечних умовах на борту наших повітряних суден", - написав Дихне.

Він додав, що у разі необхідності лабораторія зможе забезпечити і потреби відлітаючих або прилітаючих пасажирів, якщо відповідної довідки вимагатиме країна прильоту. Наприклад, Туніс, з яким скоро буде відновлено авіасполучення, дозволяє вільний перетин кордону із наявністю тесту ПЛР.

Дихне розповів, що лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин. Загалом в лабораторію можна завантажити одночасно 96 зразків, аналіз виконується за 3 години.

"ПЛР є «золотим стандартом» діагностики COVID-19 і дозволяє підтвердити наявність або відсутність інфікування людини даним вірусом в даний час", - зазначив президент МАУ.

Він додав, що тестування на антитіла до SARS-CoV-2 дозволяє виявити перенесену інфекцію та наявність певного рівня імунітету. Лаболаторія виконує 86 тестів за 1 годину.

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.