ВВП України за 5 місяців скоротився на 5,9% - Мінекономіки

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні-травні 2020 року скоротився на 5,9%.

Про це йдеться в огляді економічної активності (січень-травень 2020 року), опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Так, за підсумками січня-травня 2020 року скорочення ЗІВ (зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності) становило 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні 2020 р.), та відповідно скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9% (у І кв. 2020 р. за уточненими даними Держстату падіння ВВП становило 1,3% (п/п), що наразі відповідає раніше оприлюдненим оцінкам Мінекономіки ("мінус" 1,2%))", - йдеться в огляді.

Водночас зазначається, що у травні результати діяльності більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на тлі пом'якшення карантинних обмежень (зокрема відновлення діяльності більшості торговельно-розважальних центрів, інших закладів торговельного і побутового обслуговування населення, продовольчих ринків, а також частково пасажирських перевезень автомобільним транспортом (у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні) та роботи метрополітену) про що свідчить поліпшення індексу очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності у травні 2020р. збільшився до 37 пунктів з 29,9 пунктів у квітні 2020 р., хоча значення показника менше 50 свідчить про досить песимістичні настрої бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається, що економіка України внаслідок пандемії коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 4-8% порівняно з 2019 роком.