ВВП у першому кварталі скоротився на 1,3% - Держстат

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) зменшився на 0,7%, а порівняно з І кварталом 2019 р. – на 1,3%", - ідеться у повідомленні.

При цьому номінальний ВВП становив 845,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 20 203 грн.

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Дані ВВП за перший квартал 2020 року попередні, зауважили у відомстві. Уточнені дані про ВВП за перший квартал 2020 року будуть оприлюднені у березні 2021 року, а остаточні – у березні 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, оприлюдненими на початку травня, скорочення ВВП в Україні у січні-березні 2020 року становило 1,2%.

У червні Міжнародний валютний фонд погіршив квітневий прогноз спаду ВВП України в 2020 році з «мінус» 7,7% до «мінус» 8,2%.