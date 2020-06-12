Гречка за рік подорожчала вдвічі

З травня 2019 року по травень 2020 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза, до 36,74 грн за кг.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Із травня 2019 року гречана крупа подорожчала у 2,2 раза і у травні 2020 року в середньому по країні продавалася по 36,74 грн за кг; рис за цей період виріс в ціні на 4,1% (до 23,77 грн за кг).

Інші крупи і борошно порівняно із травнем 2019 року подешевшали: пшоно – на 37,7% (до 21,62 грн за кг у травні 2020 року); ячна крупа — на 7,9% (до 11,58 грн за кг); манна крупа — на 3,1% (до 13,99 грн за кг). Борошно пшеничне із травня 2019 року зменшилося в ціні на 0,6% і у травні 2020 року в середньому по Україні продавалося по 11,75 грн за кг.

Втім, подорожчали хлібобулочні та макаронні вироби. Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у травні 2020 року в середньому по країні становила 24,39 грн за 1 кг (на 5,7% більше, ніж роком раніше); хліба пшеничного першого ґатунку — 19,98 грн за 1 кг (на 7,0% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 21,06 грн за 1 кг (на 7,0% більше); батона — 13,95 грн за 0,5 кг (на 5,0% більше). Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 4,1% і у травні 2020 року середня ціна на них становила 18,99 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2020 року проти квітня 2020 року збільшилися на 0,3%, проти травня 2019 року – на 1,7%. Загалом за січень-травень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,3% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.