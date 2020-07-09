Норвезька компанія NBT побудує в Запорізькій області вітрову електростанцію “Зофія”, яка стане найбільшою в Європі.

Про це йшлося під час зустрічі голови Запорізької ОДА Віталія Боговіна з представниками норвезької компанії NBT, повідомляє пресслужба ОДА.

“У 2019 році компанія NBT придбала проєкт будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 792,5 МВт на території Якимівської та Кирилівської територіальних громад в Запорізької області (проєкт «Зофія»). Загальна сума інвестиції планується в розмірі 1,2 млрд євро. Після завершення будівництва проєкт стане найбільшою в Європі береговою вітровою електростанцією”, - йдеться у повідомленні.

Норвезька компанія побудує в Запорізькій області найбільшу в Європі ВЕС

Реалізувати проєкт планують до кінця 2022 року. Фінансування проєкту «Зофія» здійснюється за допомогою банку JPMorgan та із залученням світових фінансових інституцій та експертів.

“Цей проєкт є вкрай важливим для розвитку регіону, бо це 1,8 млн МВт/год електроенергії щороку, 500 робочих місць під час будівництва та близько 200 робочих місць після завершення будівництва”, - сказав Боговін.

Розпочати будівництво вітроенергостанції планується у жовні цього року. На сьогодні розроблена проєктна документація, отримано висновки про вплив на довкілля. Підписано угоди про виконання генеральних підрядних робіт із китайською корпорацією СЕТ.

На теперішній час проводяться роботи із коригування проєктних та дозвільних документів у зв’язку із зміною постачальників вітрогенераторів та збільшення їх потужності.

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В обладміністрації нагадали, що в грудні 2019 року між Запорізькою ОДА та компанією NBT було підписано договір про співпрацю, в рамках якого були досягнуті домовленості про залучення інвестиції в інфраструктуру області.