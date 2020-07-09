Аеропорт «Бориспіль» за добу приймає близько 6 тисяч пасажирів –ДПСУ

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» наразі становить 6-6,5 тисячі осіб за добу.

Про це під час брифінгу сказав перший заступник начальника відділу прикордонної служби «Бориспіль» Валентин Мельник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо кількості пасажирів, які перетинають кордон у самому аеропорту «Бориспіль», це приблизно 6-6,5 тисячі пасажирів, 25-30 рейсів на в’їзд та на виїзд», - сказав Мельник.

Він також нагадав про адміністративну відповідальності іноземців та осіб без громадянства за порушення терміну перебування на території України.

«Якщо особи порушили термін перебування на території України до 12 березня (до встановлення карантинних обмежень в Україні – ред.), вони притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо вони порушили вже під час карантинних заходів, тоді дані особи до адміністративної відповідальності не притягуються і за встановленим порядком перетинають державний кордон на виїзд в іншу країну. Проте на в’їзд в Україну вони не пропускаються у зв’язку з тим, що мають порушення терміну перебування під час попереднього перебування на території України», - поінформував Мельник.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

В Україні з 5 червня поновлено внутрішні авіаперевезення, а з 15 червня - міжнародні.

До 31 липня в Україні діє адаптивний карантин.