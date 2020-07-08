Держбюджет за 5 місяців отримав рекордні 19,7 мільярда від акцизу на цигарки

За січень-травень 2020 року Державний бюджет України отримав рекордні 19,7 млрд грн надходжень від акцизного податку на тютюнові вироби.

Про повідомили на прес-конференції в Укрінформі, яка була присвячена ефективності виконання семирічного плану щорічного підвищення на 20% ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

"Протягом 5 місяців 2020 року до Державного бюджету за рахунок акцизів на тютюнові вироби надійшли рекордні 19,7 млрд грн. Це на 5,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - повідомила у ході прес-конференції народний депутат України Лада Булах.

Вона підкреслила, що ці надходження зростали саме завдяки дотриманню стратегії збільшення акцизів на тютюнові вироби в Україні.

"Такі цифри уже третій рік поспіль доводять, що політика підвищення податків на тютюнові вироби виправдала свою ефективність", - зазначила нардеп.

Крім того, за словами Булах, політика підвищення податків на тютюнові вироби виправдала свою ефективність не лише щодо наповнення бюджету, але й щодо скорочення споживання тютюну.

"Це економічний захід. Але в першу чергу він впливає на здоров`я українців. Всесвітня організація охорони здоров`я визнає, що подорожчання цигарок зменшує доступ до тютюнових виробів. І Україна демонструє ефективність цієї стратегії", - наголосила Булах.

Загалом, за 2008-2019 роки поширеність щоденного куріння серед населення України віком 12 років і старше скоротилася з 25,6% до 16,8%.

Також у прес-конференції взяли участь експерт з контролю над тютюном Костянтин Красовський; виконавчий директор ГО «Життя» Лілія Олефір.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Верховна Рада України ухвалила план підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, згідно з яким до 2025 року тютюновий акциз зростатиме щонайменше на 20% щорічно. Заплановано досягнути мінімального європейського рівня оподаткування цигарок, який становить 90 євро за 1000 шт. Зараз в Україні цей податок становить близько 30 євро за 1000 шт.