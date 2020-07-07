Порушення на мільярд: у Держаудитслужбі розповіли про моніторинг закупівель

Державна аудиторська служба України протягом минулого тижня виявила порушень при закупівлях товарів та послуг на понад мільярд гривень, переважну більшість - у сфері транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє сайт Держаудитслужби.

"За результатами моніторингу процедур закупівель виявлено низку порушень законодавства, які вплинули на результати закупівель (недотримання порядку розгляду замовником тендерних пропозицій, неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі, порушення при укладенні договорів). Порушення мали місце через невідхилення тендерних пропозицій учасників як таких, що не відповідають вимогам тендерної документації, і кваліфікаційним критеріям", - повідомляє Держаудитслужба.

Зокрема, державне підприємство «Дороги Сумщини» під час процедур закупівель не відхилило тендерні пропозиції учасників, які не відповідали кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації. Внаслідок цього учасники неправомірно допущені до аукціону. Надалі замовник на порушення законодавства не відхилив тендерні пропозиції переможця, який не надав належного документального підтвердження відсутності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), та уклав з ним договори на суму 701 млн грн та 33,2 млн грн відповідно.

Філія «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Українська залізниця» на порушення законодавства допустила до аукціону тендерну пропозицію учасника, яка не відповідає умовам тендерної документації. Наразі оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на суму 117 млн гривень.

Служба автомобільних доріг у Житомирській області не відхилила тендерну пропозицію учасника як такого, що не відповідає кваліфікаційному критерію та умовам тендерної документації, визначила його переможцем та оприлюднила повідомлення про намір укласти договір на суму 90,5 млн гривень.

Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації (ID: UA-2020-01-23-005176-a) за відсутності визначених законом підстав відхилив тендерну пропозицію учасника, неправомірно обрав переможця торгів та оприлюднив повідомлення про намір укласти договір на суму 110,5 млн гривень.

Крім того, за результатами проведеного моніторингу Держаудитслужбою минулого тижня було попереджено витрачання коштів за процедурами закупівель, які проведені з порушеннями законодавства, що вплинули на результати закупівель.

Зокрема, через виявлені порушення вимог закону щодо невідхилення учасників, тендерна пропозиція яких не відповідала кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації, Таїровська селищна рада Овідіопольського району Одеської області розірвала договір на суму 8,3 млн гривень.

Через неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі Овруцька міська рада та Головне управління ДПС у Житомирській області (ID: UA-2020-04-27-001895-b) розірвали договори на суму 2,3 та 1,6 млн грн відповідно.

Також через неправомірне застосування переговорної процедури закупівлі комунальне некомерційне підприємство «Золотоніська районна багатопрофільна лікарня» Золотоніської районної ради скасувало переговорну процедуру закупівлі очікуваною вартістю 1,5 млн гривень.