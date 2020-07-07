Міжнародні резерви у червні зросли на 12,4% - Нацбанк

Міжнародні резерви України у червні 2020 року збільшилися на понад 3 млрд дол. - до 28,516 млрд дол. США (в еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 515,73 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%. Востаннє на такому рівні вони перебували восени 2012 року", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що суттєве зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене як надходженням першого траншу за новою програмою з Міжнародним валютним фондом і пов’язаного фінансування, так і нарощенням купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали три головні чинники.

По-перше, надходження міжнародного фінансування та операції уряду з управління державним боргом.

"Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 1500,0 млн спеціальних прав запозичень (SDR) або 2076,4 млн дол. США за новою програмою Stand-By, а також пов’язане офіційне фінансування від Євросоюзу обсягом 500 млн євро. Крім цього, уряд розмістив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані у валюті, на 353,3 млн. євро. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1192,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 1073,8 млн дол. США сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, а також 75,7 млн дол. США – за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами", - зазначають в НБУ.

По-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Пропозиція валюти з боку бізнесу продовжувала перевищувати попит, тож, користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк викуповував надлишковий обсяг валюти і поповнював міжнародні резерви.

"Загалом у червні Національний банк викупив 1155,0 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти не проводились", - інформують у Нацбанку.

По-трете, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 154,0 млн дол. США (в еквіваленті).

У НБУ зауважують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, за даними НБУ, міжнародні резерви України у травні 2020 року зменшилися на 1,3% і станом на 1 червня становили 25 371,8 млн дол. США (в еквіваленті).