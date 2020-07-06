Нацбанк повторно продає нерухомість, набуту у власність за кредитами рефінансу
Про це повідомляється на сайті НБУ.
"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 травня 2020 року № 350-рш здійснює відчуження, шляхом проведення аукціону на сайті zakupki.prom.ua об’єкта нерухомого майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, а саме: офісно-складський комплекс під літ. "А", площа 6 390 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, буд. 43", - йдеться в повідомленні.
Дата проведення електронних торгів – 23 липня 2020 року.
Початкова ціна продажу лоту: 17 799 296,40 грн без ПДВ.
Як повідомляв Укрінформ, вперше цей лот було виставлено на аукціон 12 квітня 2019 року з початковою ціною продажу лоту – 28 770 000,00 грн без ПДВ, але 2 травня електронні торги не відбулися. Повторно цей лот виставлявся зі стартовою ціною 25 893 000,00 грн без ПДВ на торги 22 травня, які не відбулися.