Нацбанк повторно продає нерухомість, набуту у власність за кредитами рефінансу

Національний банк України 23 липня 2020 року на повторному аукціоні планує продати офісно-складський комплекс, набутий у власність НБУ в рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 травня 2020 року № 350-рш здійснює відчуження, шляхом проведення аукціону на сайті zakupki.prom.ua об’єкта нерухомого майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, а саме: офісно-складський комплекс під літ. "А", площа 6 390 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Київська, буд. 43", - йдеться в повідомленні.

Дата проведення електронних торгів – 23 липня 2020 року.

Початкова ціна продажу лоту: 17 799 296,40 грн без ПДВ.

Як повідомляв Укрінформ, вперше цей лот було виставлено на аукціон 12 квітня 2019 року з початковою ціною продажу лоту – 28 770 000,00 грн без ПДВ, але 2 травня електронні торги не відбулися. Повторно цей лот виставлявся зі стартовою ціною 25 893 000,00 грн без ПДВ на торги 22 травня, які не відбулися.