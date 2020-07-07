Нацкомісія у сфері зв'язку скасувала своє рішення про зменшення ставок інтерконекту

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) скасувала своє рішення №195 від 19 травня 2020 року про зменшення тарифів на пропуск контенту одних телекомоператорів на мережі інших (інтерконект).

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання НКРЗІ 7 липня, повідомляється на сайті Комісії.

"Враховуючи надісланий листом висновок Міністерства юстиції України за результатами розгляду скарги НКРЗІ на рішення про відмову в державній реєстрації акта, Комісія вирішила скасувати рішення НКРЗІ від 19 травня 2020 №195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку»", - йдеться у повідомленні.

Згідно із документом зниження ставок інтерконекту мало відбутися з 1 січня 2021 року. Таке рішення мало сприяти зменшенню витрат операторів при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів. А відтак, для абонентів мала знизитися вартість міжмережевих дзвінків та повідомлень.

Протягом останніх років аналіз даних звітності операторів показав стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019.

Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік, НКРЗІ розрахувала приведену собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, яка становить 0,03-0,06 грн за хвилину.

НКРЗІ з кінця 2015 року намагається наблизити розмір ставок інтерконекту до приведеної собівартості пропуску трафіку. Зокрема, рішенням НКРЗІ розрахункові такси були знижені 1 жовтня 2015 року з 0,36 до 0,23 грн/хв. Чергові зниження також відбулися 1 січня 2017 року (до 0,15 грн/хв.), та 1 січня 2019 року (до 0,12 грн/хв.).

Як повідомлялося, після ухвалення рішення НКРЗІ №195 від 19 травня 2020, окремі суб’єкти господарювання та організації виступили із заявами про негативний характеру прийнятого рішення. У середині червня Комісія виступила із заявою, в якій вимагала від Мін`юсту не втручатися в здійснення повноважень щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій, які належать виключно Нацкомісії. НКРЗІ вимагала зареєструвати рішення №195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку». Звернення також були надіслані до Кабінету міністрів, Мінцифри та Мінекономіки.