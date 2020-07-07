СЕТАМ продає 26 арештованих літаків через борги із зарплати

СЕТАМ продає 26 арештованих літаків через борги із зарплати

Укрінформ
Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (ДП «СЕТАМ») 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Повітряні судна PZL-104 «Вільга 35А», Ан - 2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн — це борг по заробітній платі", - йдеться у повідомленні.

Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року. Ціни стартують від 55 527 грн.

«Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Ознайомитися з лотами і зареєструватися на торги можна за посиланням: bit.ly/2Z3HxIC

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Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.

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