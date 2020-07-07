СЕТАМ продає 26 арештованих літаків через борги із зарплати

Державна виконавча служба продає на електронних торгах OpenMarket (ДП «СЕТАМ») 26 літаків загальною стартовою вартістю 2 465 496 грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Повітряні судна PZL-104 «Вільга 35А», Ан - 2Т і реактивні Л-29 виставлені за борги авіапідприємства в розмірі 2,2 млн грн, з яких 1,6 млн грн — це борг по заробітній платі", - йдеться у повідомленні.

Аукціони відбудуться 8-9 липня 2020 року. Ціни стартують від 55 527 грн.

«Кошти від продажу літаків допоможуть повністю розрахуватися за борги по заробітній платі перед 41-им працівником. Решта грошей піде на погашення інших фінансових зобов’язань підприємства та його розвиток», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Ознайомитися з лотами і зареєструватися на торги можна за посиланням: bit.ly/2Z3HxIC

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Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.