Апеляційний суд підтримав позицію НБУ в суперечці з Аджунером

Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу Нацбанку, підтвердивши таким чином законність його рішення про відмову Шевкі Аджунеру в погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Шостий апеляційний адміністративний суд 2 липня 2020 року повністю задовольнив апеляційну скаргу Національного банку, підтвердивши таким чином законність рішення регулятора про відмову Шевкі Аджунеру в погодженні на посаду голови наглядової ради Ощадбанку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом Аджунера скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі – Комітет) про відмову у погодженні його кандидатури на зазначену посаду. Це рішення суду було скасоване судом апеляційної інстанції 2 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2019 року Національний банк за результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам членів наглядової ради Ощадбанку ухвалив рішення відмовити у погодженні 5 особам, у тому числі голові наглядової ради Шевкі Аджунеру.

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У НБУ пояснювали, що під час розгляду кандидатур Шевкі Аджунера, а також ексчленів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова кваліфікаційна комісія провела тестування та співбесіди з ними. За результатами співбесіди більшість членів комісії дійшла висновку про неможливість надання позитивних висновків щодо кандидатів.

Зазначалося, що Аджунер, обіймаючи посаду голови наглядової ради Ощадбанку, одночасно головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП "НЕК "Укренерго" та АТ "Укрзалізниця"). Це свідчить про наявність потенційного конфлікту інтересів.