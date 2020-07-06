Мінінфраструктури передало Кабміну пропозиції щодо підтримки авіагалузі

Міністерство інфраструктури передало Кабміну на розгляд пропозиції підтримки авіаційної галузі України, яка опинилась в складному становищі через припинення регулярного авіасполучення в рамках карантинних заходів.

Про це Мінінфраструктури повідомило у відповідь на запит Укрінформу.

"З метою об'єктивної оцінки ситуації, що склалася в авіаційній галузі в умовах запроваджених урядом карантинних заходів Міністерство інфраструктури звернулося з порушеного питання до українських суб'єктів авіаційної діяльності. На підставі отриманої інформації було узагальнено і підготовлено пропозиції до проєкту плану Пріоритетних дій уряду на 2020 рік", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що пропозиції направлені на розгляд Кабміну, вони містять короткострокові антикризові заходи (антиепідеміологічні, економічні, соціальні) з підтримки галузі в період пандемії і відновлення її роботи після завершення карантину.

Крім того, у Мінінфраструктури зауважили, що спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доопрацьовують проєкт плану заходів державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків карантинних заходів. План передбачає і підтримку транспортного сектору.

Як повідомлялося, у зв’язку з падінням пасажиропотоку та доходів міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» заявили про вимушене скорочення працівників. Зокрема у «Борисполі» планують цього року скорочення працівників на 700 осіб, а в аеропорті «Київ» - половину співробітників.

Також 18 червня представники українського авіаційного ринку звернулися до влади за підтримкою у зв'язку з складним становищем авіації через припинення пасажирських перевезень у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

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Як відомо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення. Внутрішнє авіасполучення відновилося 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.