На універсальній біржі успішно пройшли торги з розміщення торгової мережі в Києві

На електронному майданчику Української універсальної біржі (УУБ) успішно відбулися торги з продажу права розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба УУБ.

"Незважаючи на обмежені умови під час карантинного періоду, в Україні бізнес продовжує розвиватися. 03.07.2020 р. на майданчику Української універсальної біржі успішно пройшли чергові електронні торги, замовником яких стало КП «Міський магазин». Предметом продажу стали права розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

В УУБ зазначили, що всього на продаж виставили 51 лот. З них переможними стали 36, вони розміщені у різних районах Києва. В залежності від місця розташування їх стартова ціна коливалася від 50 тис. грн до 125 тис. грн. Зокрема, останній буде встановлений на Печерську – у найпрестижнішому районі столиці.

"Всього на торги зареєструвалися 89 учасників – приватних підприємців. Найбільший ажіотаж викликала вже згадана торгова точка на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, за результатом торгів переможець аукціону запропонував рекордні 431 532 грн. На другому місці – мобільна кав’ярня у Голосіївському районі Києва. За право легально її орендувати учасник торгів запропонував 172 614 грн, які надійдуть у місцевий бюджет", - коментує проведені торги директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.

Він зауважив, що з кожним аукціоном спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості учасників – за окремі лоти змагалися до 8 підприємців, а вартість деяких об’єктів зростала втричі.

Українська універсальна біржа заснована у 1997 році, є електронним майданчиком Прозорро (публічні закупівлі), Прозорро.Продажі, проводить біржові аукціони по необробленій деревині, податковій заставі, сільськогосподарській продукції, енергоресурсам, малій приватизації, ФГВФО та має розгалужену мережу філіалів по всій Україні.