Смолій сказав, коли в НБУ розглянуть призначення заступника голови

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій, у якого наступного тижня закінчується 5-річний термін повноважень, у разі позитивного рішення Ради НБУ зможе повторно зайняти цю посаду. Питання про його призначення Рада НБУ має розглянути 6 липня.

Про це звільнений Верховною Радою з посади голови Національного банку Яків Смолій розповів журналістам на брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У вівторок, 30 червня, було засідання Ради НБУ. Завчасно, за 10 днів, як передбачено регламентом, я подав пропозицію про призначення Чурія Олега Євгеновича на повторний термін, оскільки термін його каденції закінчується 10 липня. Однак Рада відмовилась включити це питання в порядок денний, і воно не було розглянуто. Керуючись статтею закону “Про Національний банк”, де голова має право скликати позачергове засідання Ради, я в той же ж день ініціював провести таке засідання, призначене на 6 липня. Пакет документів поданий, голова Ради НБУ призначив таке засідання. Без мене кворум в Раді є, мені не потрібно представляти Олега Чурія... Я вважаю і сподіваюсь, що голова Ради Національного банку проведе засідання і Олег Євгенович буде призначений на другий термін”, - сказав Смолій.

Як повідомлялось, відповідно до закону про НБУ, голова Національного банку має п’ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Нацбанку.

Заступник голови Національного банку призначається на посаду на строк, що відповідає терміну повноважень голови Національного банку. Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника голови НБУ більш як на два строки поспіль.

Сьогодні, 3 липня, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку за його власним бажанням.

15 березня 2018 року Верховна Рада України за поданням тодішнього Президента України Петра Порошенка призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України. Раніше, з 11 травня 2017 року, Смолій виконував обов’язки голови НБУ.