Смолій заявив, що його просили "залити економіку грішми"

Голова Національного банку Яків Смолій пояснив, що політичний тиск на нього проявлявся і через закиди з боку влади здійснити емісію грошей.

Про це він сказав з трибуни Верховної Ради 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На більшості нарад, де були присутні представники народних депутатів, представники уряду, Прем'єр-мінстр, Президент, а також їх радники апелювали до Національного банку, до моїх колег щодо того, що треба залити економіку грішми, що треба відмінити захисні принципи регулювання банківської системи, потрібно встановити той чи інший курс для певного сектору економіки, потрібно поставити 11% інфляцію і 30 грн за долар, тому що такі параметри закладені до державного бюджету", - сказав Смолій.

За його словами, протягом останнього року під стінами як його будинку, так і офісу Національного банку постійно проводились "проплачені мітинги".

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через політичний тиск.

Своєю чергою, в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.