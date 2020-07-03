Україні в 2021 році треба буде виплатити 600 мільярдів за держборгом

За попереднім прогнозом Міністерства фінансів, платежі за державним боргом у наступному році орієнтовно становитимуть 600 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можу сказати, що прогнозні платежі за державним боргом будуть складати орієнтовно 600 млрд гривень. Відповідним чином будуть сформовані державні внутрішні та зовнішні запозичення", - сказав Марченко.

Він також додав, що дефіцит бюджету-2020 дорівнює 7,5% ВВП, однак у наступному році Мінфін планує цей дефіцит дещо скоротити.

Як повідомляв Укрінформ, платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2020 року становили 156,2 млрд грн, платежі з обслуговування – 61,4 млрд грн.