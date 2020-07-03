Україна експортувала готової та консервованої риби на понад $2,4 мільйона

Україна отримала понад 2,4 млн дол. США грошових надходжень від експорту готової та консервованої риби за чотири місяці.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства за даними Держстату.

"Протягом січня-квітня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 1 273 тонни готової та консервованої риби на 2 млн 433 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими покупцями (у грошовому вимірі) стали Молдова (413 тонн на 671,9 тис. дол. США), Грузія (283 т на 382,4 тис. дол. США), США (59 т на 274,3 тис. дол. США), Білорусь (101 т на 183,6 тис. дол. США) та Азербайджан (137 т на 180,7 тис. дол. США).

На ці країни припадає 68% експортних поставок готової та консервованої риби.

Значні поставки також здійснено до Ізраїлю, Узбекистану та Німеччини.

У розрізі товарних позицій за січень-квітень 2020 року найбільше експортовано такої готової або консервованої риби: сардин, сардинели, кільки або шпротів – 975 т на 1,2 млн дол. США; оселедців – 30,5 т на 107,6 тис. дол. США; скумбрії – 11,5 т на 32,8 тис. дол. США; анчоусів – 7,6 т на 79,3 тис. дол. США; лосося – 1,6 т на 34,4 тис. дол. США.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом січня-травня 2020 року в Україні вироблено 248,4 тонни філе рибного замороженого. Це на 35,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.