Закон про електронну сертифікацію деревини закриє питання незаконних рубок - Заблоцький

Закон про електронну сертифікацію деревини, який чекає ухвалення у Верховній Раді, повністю вирішить питання незаконного вирубування лісу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу заявив Андрій Заблоцький, звільнений 2 липня з посади голови Державного агентства лісових ресурсів України.

«Ми запровадили з 1 квітня 100% електронний облік функціонування по всій території України, по всіх лісокористувачах. Тобто, всі, хто займається заготівлею лісу, всі підключені до системи, всі реалізують деревину виключно через електронну систему. Власне, зрубав дерево - постав бирку. Це працює. Я думаю, що на базі цього буде створено систему, спрямовану на те, щоб контролювати незаконну деревину - якщо вона буде без бирки, настане відповідальність. Ми такий законопроєкт розробили, подали його в парламент. І тут ситуація зрозуміла, що ми прийняттям цього законопроєкту закриємо питання незаконних рубок, як явища», - розповів Заблоцький.

За його словами, сьогодні є попит на нелегальну деревину, а, отже, є пропозиція - і, відповідно, незаконне вирубування дерев.

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«Аби не було незаконної рубки, треба щоб не було попиту на цю деревину. Бо якщо є попит - будуть рубати, якщо його немає - то не будуть. Тому цей законопроєкт комплексно вирішує це питання, чітко встановлює кримінальну відповідальність, чітко встановлює відповідальність переробника за використання незаконної деревини. Він також чітко встановлює, що вся деревина має бути в електронному обліку, визначає сертифікацію продукції, видачу електронних квитків. Тобто ці дірки, які були в законодавстві, він закриває… Цей законопроєкт системно вирішить питання боротьби, тобто ми не зможемо бігати за цими лісорубами чорними, ми не зможемо ловити цих лісокрадів в Карпатах. Ніхто цього не робить ні в Європі, ні в світі – є певна межа, точка входу, де починається відповідальність. Тобто, після того власне, якщо ти береш нелегальну деревину, до тебе є претензія – адміністративна відповідальність кримінальна тощо», - заявив екскерівник галузі.

За його словами, протягом 5 місяців в Україні незаконні вирубки зменшилися на 46%. Для цього було проведено 18 тисяч рейдів і передано до поліції 2,5 тисячі справ. Все це «не створює бажання їздити в ліс і рубати дрова, бо людей ловлять». Крім того, запровадження реалізації необробленої деревини виключно через електронні аукціони сприяє зменшенню кількості незаконних рубок. Зокрема, за словами Заблоцького, їх обсяги в Карпатах за останні п'ять років зменшилися на 20%, а загалом - на 70%.

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Ексклюзивне інтерв'ю з Андрієм Заблоцьким було записано 2 липня до повідомлення про звільнення його з посади.

Пізніше 2 липня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Відповідне розпорядження розміщено на сайті уряду.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Андрія Заблоцького головою Державного агентства лісових ресурсів 24 грудня 2019 року.