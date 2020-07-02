Кабмін звільнив голову Держлісагентства

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Також на своєму засіданні уряд прийняв кадрове рішення - звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів України Заблоцького Андрія Володимировича", - написав Мокан.

Про причини звільнення Мокан не повідомив.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького строком на п’ять років з дати початку виконання посадових обов’язків.