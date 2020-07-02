За добу порушників вагових норм оштрафували на €20 тисяч - Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.
"Перші результати роботи демонструють, що охочих порушити правила - чимало. Посилені заходи габаритно-вагового контролю діють на дорогах шести областей України в цілодобовому режимі. За добу 1 липня перевірено 4459 транспортних засобів, нараховано 20 тисяч євро плати за проїзд", - написав Криклій.
Він зазначив, що посилені перевірки дозволяють зменшити порушення вагових норм при перевезенні вантажів і якісно вплинуть на стан доріг.
"А на тих, хто ігнорує правила користування дорогами, не дотримується габаритно-вагових норм, чекатимуть штрафи", - наголосив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 1 липня доручив Міністерству інфраструктури, Державній фіскальній службі та Державній службі з безпеки на транспорті забезпечити посилені перевірки товарно-транспортних накладних з перевезень вантажів автотранспортом.