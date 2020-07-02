Міжнародний бізнес стурбований відставкою голови Нацбанку

Європейська бізнес-асоціація у зв'язку із заявою про відставку голови Національного банку України Якова Смолія закликає владу не допустити відкату реформ фінансового сектору та забезпечити подальшу незалежність НБУ.

Про це повідомляється на сайті асоціації.

"Прозорий, стабільний та конкурентний фінансовий сектор – важлива складова економічного зростання країни та збереження її макроекономічної стабільності... Тому бізнес закликає не допустити відкату назад розпочатих у фінансовому секторі реформ, продовжувати розпочату політику та забезпечити подальшу незалежність НБУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейська бізнес-асоціація «глибоко схвильована ситуацією, що відбувається навколо НБУ та його керівництва».

"Тиск на представників НБУ є негативним сигналом для іноземних інвесторів та міжнародних компаній, що працюють в Україні, оскільки ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні. Бізнес вкотре звертає увагу, що забезпечення незалежності Національного банку, збереження макроекономічної стабільності та сталого економічного зростання України мають бути непохитними пріоритетами влади", - наголошують у ЄБА.

Також в асоціації підкреслили, що чітка, зрозуміла та послідовна політика сприяють вищій довірі як бізнесу, так і потенційних інвесторів, що є невід’ємною умовою, аби досягнути амбітної мети та розвитку.

Крім того, в ЄБА зауважили, що надзвичайно важливою є кандидатура голови Центробанку – професіонала своєї справи, метою якого буде дійсно результат та продовження розпочатих реформ.

"Адже якщо дивитись на минулі роки, Національний банк забезпечив значне зниження інфляції, провів валютну лібералізацію, оздоровив банківську систему, тощо", - йдеться в заяві.

За повідомленням ЄБА, бізнес-спільнота сподівається, що влада розуміє всі можливі наслідки відставки голови НБУ та закликає Президента України взяти цю ситуацію під особистий контроль.

ЄБА наголошує, що важливо убезпечити країну від появи нових негативних чинників, які дестабілізують економіку, сповільнюють інвестиційну активність та економічне зростання, тим паче, в кризовій ситуації, що виникла у зв’язку з пандемією.

Як повідомляв Укрінформ, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.