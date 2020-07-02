Сума Чакрабарті йде з посади президента ЄБРР

Сума Чакрабарті йде з посади президента Європейського банку реконструкції та розвитку після другого та останнього терміну.

Про це Укрінформу повідомили 2 липня в пресслужбі ЄБРР.

"Європейський банк реконструкції та розвитку став незамінним банком розвитку, зазначає сер Сума Чакрабарті, який залишає посаду президента. Він йде з банку сьогодні після завершення другого терміну на цій посаді – це максимальний строк, що дозволяється правилами ЄБРР", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Чакрабарті, який є громадянином Великої Британії, переміг на двох конкурсах на цю посаду поспіль – у 2012 та 2016 роках – що трапилося вперше в історії ЄБРР. "Він прийшов у банк із завданням модернізувати його, і зосередженість на досягненні цієї мети дозволила ЄБРР досягти рекордних рівнів впливу на процес переходу та інвестицій в його регіонах, а також більшої фінансової стабільності", - зазначається у пресрелізі.

Читайте також: Шмигаль обговорив з ЄБРР інвестиції в будівництво українських доріг

Наголошується, що одним із помітних досягнень під час його президентства стала реалізація ініціативи "Перехід до "зеленої" економіки" – майже половину інвестицій банку минулого року було зроблено саме в "зелену" економіку, і ще багато амбітних цілей поставлено на майбутнє. Кількість членів ЄБРР та країн, в яких банк здійснює інвестиції, також значно зросла за останні вісім років.

Повідомляється, що Чакрабарті продовжить займатися питаннями міжнародного розвитку та "зеленої" економіки і після звільнення з банку обійме кілька посад на громадських засадах. Зокрема, з цієї осені він буде призначений головою Опікунської ради Інституту міжнародного розвитку, що є провідним британським мозковим центром у сфері міжнародного розвитку. Чакрабарті також планує писати, читати лекції та працювати з новим поколінням лідерів у галузі міжнародного розвитку і державної служби, якій він себе присвятив. Згодом він також консультуватиме ряд урядів країн з ринками, що розвиваються, а також організації державного сектору з питань стратегії, імплементації, комунікації, лідерського потенціалу та спроможності.

Починаючи з 3 липня обов’язки президента ЄБРР тимчасово виконуватиме перший віцепрезидент ЄБРР Юрген Рігтерінк, який працює в банку з 2018 року і керує його діяльністю в сферах банкінгу та підтримки реформ. Постійного наступника Чакрабарті планується обрати на щорічних зборах банку, які перенесено з 13-14 травня на 7-8 жовтня 2020 року через вплив коронавірусної кризи.

ЄБРР – багатосторонній банк, який підтримує розвиток приватного сектору та підприємницьких ініціатив у 38 країнах на трьох континентах. Банк належить 69 країнам, ЄС та ЄІБ. Мета інвестицій ЄБРР – зробити економіку

в регіонах його діяльності конкурентоспроможною, інклюзивною, "зеленою", стійкою та інтегрованою.