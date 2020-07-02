Цьогоріч виробництво сталі в Україні зменшилося на 7,6%

За січень-червень 2020 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 7,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 10,1 млн тонн.

Про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

«За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», у І півріччі 2020 року вироблено: чавуну – 9,98 млн тонн (97,4% відносно аналогічного періоду 2019 року), сталі – 10,10 млн тонн (92,4%), прокату – 9,02 млн тонн (95,3%)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).