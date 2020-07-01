Шахтарі вимагають насамперед гарантованого збуту вугілля - Буславець

Шахтарі, які вийшли на акції протестів, вимагають не лише погашення боргів, а й виконання паливного балансу в частині збуту вугілля.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На мітинги вийшли не тільки через наявність заборгованості. Це не головна причина. Сьогодні на мітингах є підприємства, що перебувають у приватній власності або в оренді. Вони вимагають, щоб виконувався паливний баланс гарантованого збуту вугілля. А державні підприємства мають збут вугілля на держкомпаніях ПАТ "Центренерго", деяких ТЕЦ", - розповіла в.о. міністра.

Вона підкреслила, що з бюджету взагалі немає боргів перед шахтарями.

"Всі кошти, які повинні бути виплачені із бюджету, надійшли на платіжні картки шахтарів. Є невеличка заборгованість, яка буде погашатися за рахунок господарської діяльності підприємств", - відзначила Буславець.

На її думку, важливо забезпечити збут вугілля, щоб шахтарі вчасно отримували заробітну плату. Для цього уряд уже заборонив використовувати для виробництва електроенергії та тепла на ТЕС і ТЕЦ природний газ.

"Рішення стосується пріоритетної диспетчеризації системним оператором блоків, які працюють на вітчизняному вугіллі. Саме це рішення має забезпечити максимальний збут вітчизняного вугілля", - додала урядовець.

Буславець нагадала, що для виплати боргів із заробітної плати перед шахтарями державних вуглевидобувних підприємств перераховано 339 млн грн. 26 червня Мінфін, за пропозицією Міненерго, здійснив наближення бюджетних асигнувань за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" з листопада – грудня на червень.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2020 р. загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становить 271 млн грн (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). Міненерго пояснило, що зазначену заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.