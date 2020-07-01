Державним шахтам виділили 339 мільйонів на погашення боргів із зарплати

Міністерство енергетики виділило 339 млн грн на погашення шахтарям боргів із зарплати за квітень і травень.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Facebook.

"Для виплати боргів із заробітної плати перед шахтарями державних вуглевидобувних підприємств перераховано 339 млн грн. 26 червня Мінфін, за пропозицією Міненерго, здійснив наближення бюджетних асигнувань за програмою "Реструктуризація вугільної галузі" з листопада – грудня на червень", - ідеться у повідомленні.

Таким чином, 339 млн грн спрямовано для погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями за квітень і травень 2020 року.

Загалом за 6 місяців 2020 року вугледобувними підприємствами на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї спрямовано 3,5 млрд грн.

За даними міністерства, на 1 липня 2020 року загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становить 271 млн грн (у тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). Міненерго пояснило, що цю заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня 2020 року біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів компаній "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка, за даними Незалежної профспілки гірників України, станом на 1 липня 2020 року сягне понад 1,2 млрд грн.

Гірники також вимагають зобов’язати Фонду державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля"(353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля"(177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська".

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — РФ, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Офіс Президента Володимира Зеленського запропонував шахтарям зустріч із Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.