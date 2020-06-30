ДТЕК спростовує звинувачення в організації протестів шахтарів

Компанія "ДТЕК Енерго" спростовує звинувачення в організації протестів шахтарів.

Про це 30 червня повідомили на сайті компанії.

"ДТЕК Енерго не був і не є організатором акцій протестів шахтарів", - йдеться у повідомленні.

При цьому публічні звинувачення на адресу ДТЕК Енерго з боку голови комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в компанії розцінюють як "використання державної влади в особистих цілях для тиску на приватний бізнес, а також нехтування стратегічними державними інтересами".

У ДТЕК Енерго пояснили, що системна криза в енергетиці, спричинена адміністративним втручанням у роботу ринку електроенергії, і вплив макроекономічних факторів зменшили ринок збуту для державних і приватних вугільних шахт. Так, із 1 квітня шахти ДТЕК "Добропіллявугілля" перебувають у вимушеному простої і не мають змоги відновити роботу, бо їхнє вугілля залишається незатребуваним тепловою генерацією, а на складах підприємств його накопичилось понад 150 тис. тонн.

Також залишається невирішеним питання встановлення ринкових цін на електроенергію, вироблену тепловою генерацією. Через неринкові ініціативи і рішення НКРЕКУ, маніпуляції трейдерів-спекулянтів ціни на електроенергію ТЕС штучно занижуються і утримуються нижче економічно обґрунтованого рівня для сталої роботи всіх учасників паливно-енергетичного сектору України. Це і є основною причиною невиплат зарплат шахтарям і збитків практично всіх видів генерації України, підкреслили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що відповідальність за зростання соціальної напруженості, за акції протесту лежать на представниках державної влади, які реалізують практику адміністративного втручання до роботи ринку, що призвело до кризи всієї енергетичної галузі України.

ДТЕК Енерго вживає всіх необхідних заходів, щоб зберегти виробництво на добропільських шахтах. У простої знаходяться 6,5 тис. співробітників шахт і збагачувальної фабрики, які продовжують отримувати заробітну плату в розмірі окладу (тарифної ставки). Ще 1,2 тис. співробітників задіяні в роботах з підтримки виробництва: провітрюванні гірничих виробок, відкачуванні води, контролі стану обладнання.

"Для оздоровлення ринку і створення умов для подолання кризи в енергетиці, відновлення української економіки необхідний професійний підхід і конструктивний діалог між усіма учасниками ринку. Ми неодноразово підкреслювали, що українські шахтарі не повинні бути заручниками ручного, непрофесійного, адміністративного втручання в роботу енергоринку", - акцентували в ДТЕК.

Як повідомлялось, ДТЕК Енерго є ключовим гравцем вугільної галузі України, до складу компанії входять 16 шахт і 5 вуглезбагачувальних фабрик. ДТЕК Енерго виробляє чверть електроенергії в країні.

Виробничі потужності компанії представлені підприємствами теплової генерації в складі ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Західенерго та Миронівської ТЕС, що входить до ДТЕК Донецькобленерго. Загальна встановлена потужність генеруючих об’єктів компанії перевищує 17 ГВт.

30 червня біля Офісу Президента розпочалася акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Серед основних вимог - погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягне понад 1,2 млрд грн.

Також гірники вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені Сургая (94 млн грн), "Південнодонбаська №1" (260 млн грн).

Серед інших вимог - звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — Російської Федерації, а також із Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.