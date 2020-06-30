Рада НБУ не призначила Чурія заступником голови на другий строк

Рада НБУ не розглянула питання про призначення Олега Чурія на посаду заступника голови Національного банку на повторний строк, хоча його повноваження спливають 10 липня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні під час чергового засідання Рада НБУ безпідставно, в порушення Закону України "Про Національний банк України" та регламенту Ради НБУ відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років попри те, що його повноваження спливають вже 10 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подання про призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ на другий строк поспіль з 11 липня 2020 року було внесено головою НБУ до Ради НБУ 19 червня 2020 року з дотриманням усіх вимог чинного законодавства як до документів, так і до строків їх внесення.

"Попри це Рада НБУ без належного обґрунтування причин відмовилася поставити дане питання на порядок денний сьогоднішнього засідання, збільшуючи інституційні ризики для діяльності НБУ. Під час голосування лише 4 з 9 членів Ради НБУ підтримали розгляд даного питання під час сьогоднішнього засідання", - заявили в НБУ.

У регуляторі не виключають, що безпідставна відмова поставити кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Голова НБУ планує ініціювати скликання позачергового засідання Ради НБУ на 6 липня 2020 року для розгляду питання призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ.

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Як повідомлялось, відповідно до закону про НБУ, голова Національного банку має п’ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням голови Нацбанку.

Заступник голови Національного банку призначається на посаду на строк, що відповідає терміну повноважень голови Національного банку. Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника голови НБУ більш як на два строки поспіль.

Верховна Рада України 15 березня 2018 року за поданням тодішнього Президента України Петра Порошенка призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України. Раніше, з 11 травня 2017 року, він виконував обов’язки голови НБУ.