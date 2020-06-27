Перший з’їзд авіабудівників у Харкові: про що говорили

Учасники першого в Україні з’їзду авіабудівників обговорили у Харкові проблеми галузі, зокрема й пов'язані з відсутністю державного протекціонізму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головна проблема у тому, чи збереже Україна статус авіаційної держави світу. Нас, авіабудівників, турбують негативні явища в галузі, і серед перших - відсутність державного протекціонізму, до якого зараз, під час рецесії світової економіки, загостреної наслідками коронавірусу, відкрито звертаються у всьому світі як до захисту економічної безпеки країни. Тому ми вважаємо неприпустимими випадки, коли, маючи налагоджене власне виробництво літальної техніки та авіаційний промисловий комплекс, наша держава надає перевагу та субсидіює іноземних конкурентів", — зазначив один з ініціаторів з'їзду - президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" Віктор Попов.

За його словами, майже 10 років у країні немає програми розвитку авіапрому, галузь розкоординована. При цьому Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розуміють проблеми і обіцяють допомогу, але вирішення "зависає" на місцях через бюрократичну систему управління, і це потрібно змінювати, переконаний Попов.

Читайте також: В Україні держпідтримку надаватимуть ще 4 підприємствам літакобудування

У свою чергу голова правління АТ "Дніпропетровський агрегатний завод" Євген Морозенко вважає за доцільне вивести літакобудівну галузь з-під контролю ДК "Укроборонпром". "Українські літаки — це цивільна авіація: пасажирські регіональні літаки та транспортна авіація, і вони не мають жодного стосунку до Укроборонпрому, який, до речі, потребує реформування", — наголосив він.

Під час обговорення делегати порушили питання, які включено до резолюції форуму. У контексті пропозицій щодо виведення галузі з кризи йшлося про доцільність створення профільного міністерства, яке реалізуватиме державну промислову політику і буде розпорядником бюджетних грошей. Крім того, на їхню думку, потрібно створити авіабудівний холдинг "Антонов" з урахуванням інтересів держави, галузі, трудових колективів, що допоможе виконати комерційні контракти з Перу, Казахстаном, Азербайджаном - добудувати і передати в експлуатацію не менше 12 літаків, виробництво яких розпочато в Україні.

Для погодження резолюції з владою на місцях у роботі з'їзду, який відбувся за підтримки голови Харківської ОДА Олексія Кучера та зібрав близько 40 представників провідних підприємств, зокрема ДК "Українська літакобудівна компанія", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ХДАВП, компанія FED (АТ "ФЕД"), ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", оголошено перерву до 1 серпня. Наступна зустріч також відбудеться у Харкові.

На брифінгу після оголошення резолюції президент Асоціації "Укравіапром" Віктор Попов, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, пояснив, що Харків обрано для проведення з'їзду тому, що тут діють 5 підприємств, так чи інакше пов'язаних з літакобудуванням.

Водночас він нагадав про заборгованість з виплати зарплати на Харківському авіаційному заводі, яка становить 220 млн грн. "Якби держава виділила 0,5 млрд грн на завершення будування та закупівлю двох літаків Ан-140, які чекають завершення у Харкові, проблему з боргами було б вирішено, ба більше, з'явилися б гроші на завершення замовлення з Казахстану", - переконаний Попов.

У цьому зв'язку голова ОДА Олексій Кучер заявив журналістам, що опікується становищем на авіазаводі та підтримує заходи щодо виведення його з кризи.

У свою чергу голова Профспілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич запевнив, що розробляються заходи щодо захисту робочих місць та відповідальності керівників через скорочення працівників.