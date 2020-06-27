У Харкові вперше проходить Всеукраїнський з’їзд авіабудівників

У Харкові вперше в історії України проходить Всеукраїнський з’їзд авіабудівників.

У заході беруть участь представники провідних підприємств авіапромислової галузі, зокрема ДК «Антонов», АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес», компанія FED (АТ «ФЕД»), ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та інших.

Як зазначають у пресслужбі асоціації «Укравіапром», на з’їзді будуть розглянуті питання про поточну ситуацію на підприємствах галузі та перспективи збереження і розвитку авіаційної промисловості України.

За словами президента асоціації Віктора Попова, в умовах розбудови авіабудівної галузі вкрай важливо виробити єдину державну політику у цій сфері.

У Харкові розпочався Всеукраїнський з’їзд авіабудівників / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Ми можемо пишатися українським авіабудуванням, але саме сьогодні воно потребує державної підтримки. На жаль, досі не прийнята Державна комплексна програма розвитку авіаційної промисловості України, відсутній центральний орган виконавчої влади, який реалізував би державну політику в галузі авіабудування. З метою вироблення конкретних механізмів консолідації авіабудівних підприємств та подолання кризових явищ в авіабудуванні ми проводимо Всеукраїнський з’їзд авіабудівників», - наголосив Попов.

Постанову про скликання Всеукраїнського з'їзду авіабудівників було ухвалено 18 червня спільним рішенням Профспілки авіабудівників України, Асоціації підприємств авіаційної промисловості «Укравіапром» та Об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України.

Захід проходить за сприяння та підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера.