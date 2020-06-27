Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на ринку праці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що з початку червня в Україні відбувається стабілізація на ринку праці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З початку червня відбувається стабілізація на ринку праці. Держслужба зайнятості за карантин допомогла знайти роботу 156 тисячам людей. Позитивні результати дає і запроваджена на початку травня урядова програма допомоги по частковому безробіттю для МСБ», - написав глава уряду.

За його словами, після запуску програми на початку травня було подано 155 тисяч заявок, внаслідок чого вдалося зберегти робочі місця для 241 тисячі працівників.

Крім того, додав Прем'єр-міністр, урядова команда на чолі з Мінфіном представила концепцію податку на виведений капітал. Тобто, КМУ пропонує додаткові стимули для інвестицій. «Зараз інвестиції, які підприємці роблять у власний бізнес, оподатковуються під 18%. Ми хочемо, щоб кошти, інвестовані в розвиток, не оподатковувалися. Пілотний проєкт пропонуємо в тих областях, де надходження з податку на прибуток не перевищують 0,4% від загальних надходжень цього податку по країні (це Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська області)», - пояснив Шмигаль.

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Він також укотре звернув увагу на програму кредитів «5-7-9%». Лише за попередній тиждень отримано нових заявок на 1,6 млрд грн. З них на рефінанс під 0% — на 1,1 млрд грн. «Станом на 22 червня вже видано 721 кредит на загальну суму 509,4 млн грн. І це лише початок. «Кредитним канікулам» для малого та середнього бізнесу бути», - переконаний глава уряду.

Якщо ж говорити про енергоефективність, відзначив Шмигаль, то від початку року населенню та ОСББ видали «теплих кредитів» на 600 млн грн для 57 тисяч родин. За минулий тиждень — фактично на 75 млн грн. Держава відшкодовує від 40% до 75%. "Менші платіжки, менші втрати й опалення повітря, що означає нашу енергонезалежність", - написав Прем'єр.