Україна може вдвічі збільшити врожайність пшениці – експерт

Україна може вдвічі збільшити урожайність пшениці, а кукурудзи – більш ніж на третину.

Про це заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов на пресконференці "Підсумки зернового сезону 2019-2020 та прогнози на 2020-2021 маркетинговий рік", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В нас є величезний потенціал для збільшення виробництва зерна. Якщо на сьогодні в Україні з одного гектара збирають близько 4 тонн пшениці, то у Франції – 8 тонн. Ми на тих самих посівних площах можемо практично подвоїти виробництво пшениці. Урожай пшениці може становити не рекордні 28 млн тонн, а перевищувати 50 млн тонн», - сказав Горбачьов.

На його думку, кукурудзи можна збирати більш ніж на третину, ніж зараз, близько ніж 50 млн тонн.

"Ми пишаємося 35-ма мільйонами тонн, які виростили, але наша врожайність трохи більша за 7 тонн з гектара. Для порівняння, у США – 11 тонн з гектара в середньому", - зазначив Горбачов.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у новому маркетинговому році може очікувати на новий рекордний показник урожаю кукурудзи та другий за обсягом урожай пшениці. Зокрема, у новому 2020/2021 маркетинговому році Україна цілком може знову отримати врожай близький до минулорічного – 97,1 млн тонн. При цьому експорт зернових та олійних може сягнути 58,8 млн тонн.