Нафтогаз зобов’язали віддавати до бюджету на 50 мільйонів більше

Уряд схвалив рішення, відповідно до якого з дивідендів НАК "Нафтогаз України" перерахують до спеціального фонду державного бюджету на 50,9 млн грн більше, ніж планувалося.

Проєкт постанови на засіданні уряду представив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до урядового документу, до розпорядження Кабміну від 10 червня 2020 року № 655-р внесуть зміни у третьому абзаці.

Раніше НАК "Нафтогаз України" мав спрямувати 95% чистого прибутку в розмірі 48,125 млрд гривень на виплату дивідендів, з них 3,8 млрд грн мали надійти до спеціального фонду держбюджету.

Читайте також: Нафтогаз з початку року перерахував до бюджетів різних рівнів 31 мільярд

У новій редакції розпорядження з прибутку "Нафтогазу" до спецфонду надійде майже 3,8509 млрд грн.

Виплату дивідендів НАК “Нафтогаз України” має провести не пізніше 30 червня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів, що становить близько 16% загальних доходів державного бюджету.