В Укравтодорі запевняють, що карантин не вплинув на темпи «Великого будівництва»

Карантинні обмеження щодо протидії поширення коронавірусу не вплинули на графік і план реалізації програми “Велике будівництво”.

Про це заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це (карантин — ред.) жодним чином не вплинуло на наші темпи, на наші графіки, тому що в принципі на об’єктах будівництва ми були ізольовані, працювали на свіжому повітрі, майже ніяких проблем не було”, - зазначив він.

У свою чергу заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко нагадав, що в ході реалізації програми “Велике будівництво” створюються нові робочі місця, та запевнив, що наразі також є вакансії у різних регіонах країни.

Водночас він додав, що загалом цього року в рамках “Великого будівництва” планується відремонтувати та збудувати 6,5 тисячі км доріг місцевого та державного значення, а також 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 спортивних об’єктів та 210 приймальних відділень у лікарнях.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 23 червня утворив координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як консультативно-дорадчий орган. Координаційну раду очолив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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