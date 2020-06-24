НБУ оновив порядок застосування заходів впливу до банків

Національний банк України з 23 червня 2020 року оновлює порядок застосування заходів впливу до банків.Також уточнюються критерії віднесення банку до категорії проблемних за наявності конфлікту інтересів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Відтепер перед застосуванням заходу впливу Національний банк буде запрошувати представника банку на засідання Правління або Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Під час засідання представник банку зможе дати пояснення або висловити заперечення щодо заходу впливу. Результати розгляду пояснень та заперечень будуть враховуватися при ухваленні остаточного рішення Правлінням Національного банку щодо застосування заходу впливу", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що такий підхід надасть банкам додаткові можливості для відстоювання власної позиції.

Окрім цього, у рішенні Національного банку про застосування заходу впливу з’явиться новий пункт: оцінки і висновки. Рішення також міститиме пояснення адекватності застосування заходу впливу. Такі нововведення підвищать прозорість ухвалення рішень Національного банку щодо застосування заходів впливу та сприятимуть кращому розумінню ринком регуляторної політики Національного банку.

Національний банк також уточнив критерії віднесення банку до категорії проблемних за наявності конфлікту інтересів. Так, якщо між власниками істотної участі в банку є протиріччя і це шкодить його діяльності, банк буде визнано проблемним.

Зазначені зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу (далі – Положення) передбачені постановою Правління Національного банку від 22 червня 2020 року №79, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

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Національний банк уніс ці зміни до Положення, щоб привести його у відповідність до норм закону про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 590-ІХ). Верховна Рада ухвалила цей закон 13 травня 2020 року, а 25 травня він набрав чинності. Закон дає змогу завершити процедури виведення з ринку неплатоспроможних банків та визначає процедуру отримання компенсацій колишніми власниками виведених із ринку банків, удосконалює процедуру прийняття рішень Національним банком, що дозволяє виявляти проблемність банків на ранніх стадіях. Окрім цього, він розширює механізми можливої участі держави у виведенні банку з ринку.