Нацбанк визначив критерії відбору аудиторських фірм

Національний банк України визначив критерії до відбору міжнародно визнаної аудиторської фірми, яку залучатиме суд під час розгляду справ щодо грошової компенсації екс-акціонерам виведеного з ринку банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Це передбачено Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності” № 590-ІХ від 13 травня 2020 року. Закон вимагає від Національного банку встановити критерії до аудиторської фірми, яку визначає суд для проведення оцінки фінансово-господарської діяльності банку та визначення вартості акцій із метою визначення наявності/відсутності шкоди, завданої учаснику (учасникам) банку", - йдеться у повідомленні.

Затверджені Нацбанком критерії базуються на таких вимогах до аудиторської фірми:

наявність права на здійснення аудиту фінансової звітності банку;

належність до міжнародної аудиторської мережі, що входить до рейтингу найбільших аудиторських мереж за обсягом річного доходу, опублікованого міжнародними професійними виданнями “Accountancy Age” або “International Accounting Bulletin”;

наявність достатнього практичного досвіду проведення аудиту банку та досвіду оціночної діяльності в партнера аудиторської фірми з оцінки, що входить до тієї ж міжнародної мережі;

відсутність в аудиторської фірми чи партнера з оцінки будь-яких стягнень за порушення аудиторської та відповідно оціночної діяльності (протягом останніх трьох років до дня визначення судом аудиторської фірми для проведення оцінки фінансово-господарської діяльності банку та визначення вартості акцій).

Критерії затверджені постановою правління Національного банку №80 від 22 червня 2020 року, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Читайте також: НБУ знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків

Як повідомлялося, закон про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№ 590-IX) визначає процедуру отримання компенсації колишніми власниками виведених із ринку банків. Якщо акціонер банку доведе незаконність рішення Національного банку, він має право на компенсацію збитків. Розмір компенсації визначається міжнародно визнаною аудиторською фірмою, яка здійснить оцінювання фінансово-господарської діяльності банку та визначить вартість його акцій.