НБУ знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн. Таке рішення ґрунтується на змінах до Закону України "Про банки і банківську діяльність", якими мінімальний розмір статутного капіталу для банків знижено з 500 млн грн до 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Національний банк також визнав такими, що втратили чинність спеціальні вимоги до банків-управителів фондами фінансування будівництва. Це пов’язано з тим, що згідно з Законом України № 79-IX з 1 липня 2020 року повноваження щодо регулювання та нагляду за діяльністю банків в частині управління фондами фінансування будівництва передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 18 червня 2020 року № 77 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Постанова набирає чинності з 20 червня 2020 року.