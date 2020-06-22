НБУ знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків

Національний банк України із 20 червня 2020 року знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків до 200 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України знизив вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн. Таке рішення ґрунтується на змінах до Закону України "Про банки і банківську діяльність", якими мінімальний розмір статутного капіталу для банків знижено з 500 млн грн до 200 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Національний банк також визнав такими, що втратили чинність спеціальні вимоги до банків-управителів фондами фінансування будівництва. Це пов’язано з тим, що згідно з Законом України № 79-IX з 1 липня 2020 року повноваження щодо регулювання та нагляду за діяльністю банків в частині управління фондами фінансування будівництва передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 18 червня 2020 року № 77 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанова набирає чинності з 20 червня 2020 року.