Нацбанк уклав з ЄБРР валютний своп

Національний банк уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) валютний своп, за яким надав ЄБРР 798 млн грн та отримав від нього 30 млн дол. США строком на 1 місяць з можливістю пролонгації.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Позитивні новини для розвитку кредитування! Національний банк уклав з Європейським банком реконструкції та розвитку валютний своп, за яким надав ЄБРР 798 млн грн та отримав від нього 30 млн дол. США строком на 1 місяць з можливістю пролонгації", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що це перша трансакція в межах генерального договору, який передбачає здійснення операцій своп між двома сторонами на загальну суму до 500 млн дол. США.

«Своп з ЄБРР – це черговий крок, який ми робимо для пожвавлення кредитування і підтримки бізнесу. Валюта від ЄБРР поповнила наші міжнародні резерви, а ЄББР отримав від нас гривневий еквівалент цієї суми, щоб спрямувати його на фінансування українського бізнесу, який зазнав втрат під час коронакризи. Цей ресурс можна буде використати як для підтримки ліквідності, поповнення оборотних коштів, так і торгового фінансування підприємств», - зазначив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Він також додав, що НБУ веде переговори про укладення валютного свопу ще з однією міжнародною фінансовою установою.