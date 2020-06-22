Одеський припортовий став приватним акціонерним товариством

Позачергові збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), які відбулися 22 червня, ухвалили надання підприємству статусу приватного акціонерного товариства.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗ у Facebook.

"22 червня на АТ «ОПЗ» пройшли позачергові загальні збори акціонерів... Серед питань порядку денного акціонери проголосували за зміну типу і найменування підприємства - з публічного на приватне", - йдеться у повідомленні.

Також було прийнято рішення надати згоду на вчинення підприємством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 10 млрд грн.

Зокрема, надано дозвіл на укладення договорів (контрактів) на постачання та транспортування у 2020-2021 роках природного газу; реалізацію у 2020-2021 роках власної продукції підприємства; виконання робіт, у т.ч. з переробки давальницької сировини; надання послуг, у т.ч. з перевантаження аміаку, що надходить аміакопроводом, та укладання договорів щодо реструктуризації кредиторської заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв Укрінформ, будівництво Одеського припортового заводу розпочалося у 1975 році, а свою продукцію завод випускає з 1978 року. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Завод також приймає та перевантажує в морські судна на експорт продукцію інших підприємств України та Росії: аміак, карбамід, метанол і рідкі комплексні азотні добрива. Хімічна продукція від інших підприємств надходить на перевантажувальні комплекси заводу залізницею та аміакопроводом Тольяті – Горлівка – Одеса довжиною 2417 км.

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На експорт у 2019 році ОПЗ перевантажив: 2,55 млн тонн аміаку, що на 117% більше, ніж у 2018 році (з них – 18,6 тис. тонн власного виробництва); 352,3 тис. тонн карбаміду, що майже у 4 рази більше, ніж у 2018 році (з них – 288,5 тис. тонн власного виробництва).