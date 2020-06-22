Нацбанк не виключає подальшого зниження облікової ставки

Національний банк може знижувати облікову ставку нижче нейтрального рівня, якщо споживчий попит в Україні не відновиться швидко.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Якщо споживчий попит в Україні не відновиться швидко, то Національний банк може знижувати облікову ставку нижче нейтрального рівня. Якщо ж споживчий попит відновиться відразу після скасування карантину, а інфляція прискориться, то Національний банк муситиме перейти до більш стриманої політики", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що українські банки потребують більше часу, аби адаптуватися до низьких ставок. Банки обережно підходять до зниження ставок за депозитами з огляду на певний відплив готівки з банківської системи на початку коронакризи та ймовірність загострення пандемії. Також під час кризи зростає ризикова надбавка у структурі кредитних ставок.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ухвалив рішення із 12 червня 2020 року знизити облікову ставку з 8% до 6%.