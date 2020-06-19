На українських дорогах з'явиться широкосмуговий доступу до інтернету

На українських дорогах з'явиться широкосмуговий доступу до інтернету

Фото
Укрінформ
Мінінфраструктури, Мінцифри, Укравтодор, НКРЗІ та українські інтернет-асоціації підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет на об’єктах транспортної інфраструктури.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"19 червня 2020 року Міністерство інфраструктури України в особі міністра Владислава Криклія, Міністерство цифрової трансформації в особі заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександра Шелеста, Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор) в особі Олександра Кубракова, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації та українські інтернет-асоціації підписали Меморандум про співпрацю у сфері розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до меморандуму, всі його сторони здійснюватимуть співпрацю за напрямом впровадження інтелектуальних транспортних систем та їх влаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Зокрема, при здійсненні закупівель робіт з капітального ремонту цих автошляхів Укравтодор забезпечуватиме включення до вимог замовника положень, спрямованих на розвиток широкосмугового доступу до інтернету, а також розбудови інфраструктури, необхідної для проведення кабельної лінії електрозв’язку.

Читайте також: Поліція й Уктрансбезпека разом виявлятимуть порушників на дорогах - Криклій

"Це дозволить впроваджувати інтелектуальні транспортні системи, які дуже важливі для підвищення безпеки на транспорті та запобігання можливих ДТП, моніторингу руху та ефективного управління транспортними потоками”, - зазначив Криклій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-