Майже 92% громад не мають технічної документації на "свої" лісосмуги

95,5% об’єднаних територіальних громад мають на своїй території лісосмуги. Але лише 14% громад знають, скільки таких лісосмуг та яку площу вони займають. У 91,7% ОТГ взагалі не мають технічної документації на ці земельні ділянки.

Про це йшлося на організованому Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FАО) онлайн-брифінгу в Укрінформі щодо відновлення та реконструкції польових лісових насаджень в Україні.

«95,5% об’єднаних територіальних громад мають на своїй території лісосмуги, це значить, що питання утримання лісосмуг їх хвилює. Майже 14% знають, скільки в них є лісосмуг і розуміють площу лісосмуг. Є якась частина, які ще не знають, – це, мабуть, сільські ради, які ще не мають технічної документації, або знаходяться в процесі об’єднання. У 91,7% (ОТГ - ред.) технічна документація на земельні ділянки відсутня», - сказала виконавчий директор Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Наталія Ключник.

Вона зазначила, що це серйозна проблема, адже, маючи в розпорядженні технічну документацію, можна було б отримати лісосмуги у власність і отримувати прибуток. Але це неможливо, бо виготовлення технічної документації потребує великих ресурсів.

Також Ключник розповіла, що у 7,1% громад зареєстровано право власності на лісосмуги, тобто частина сільських рад сплатили кошти і самостійно провели інвентаризацію земель на своїй території.

У 53,8% громад статус лісосмуг не визначений.

56,3% опитаних представників ОТГ не мають досвіду підтримки лісосмуг та догляду за ними.

За словами керівника асоціації, методичні рекомендації для цієї категорії будуть корисними: принаймні, в ОТГ будуть розуміти, яким шляхом можна йти.

«Був у нас такий приклад, де люди говорили, що в них взагалі немає лісосмуг. І 19,2 % не знають, чи потрібно відновлення лісосмуг. До цієї цифри приблизно можна додати 56,3% - недостатній рівень обізнаності про їх роль, важливість», - підсумувала Ключник.

В опитуванні взяли участь близько однієї тисячі ОТГ, або 13% членів Асоціаціх сільських, селищних рад та об’єднаних громад України. Результати опитування отримані станом на 01 листопада 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня 2020 року радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Денис Паламарчук заявив, що Мінекономіки виступило ініціатором розробки правил утримання лісових смуг, і вже наступного тижня цей акт може бути прийнятий.

За словами виконавчого директора Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України Наталії Ключник, пілотні моделі управління лісосмугами впроваджуються у Херсонській, Миколаївській та Київській областях.