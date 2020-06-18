Урядовий комітет схвалив проєкт щодо локалізації в закупівлях

Урядовий комітет підтримав пілотний проєкт зі здійснення закупівель продукції машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації її виробництва в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Пілотний проєкт зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва схвалено на Урядовому комітеті сьогодні, 18 червня. Наступним кроком стане розгляд проєкту урядом", - йдеться у повідомленні.

Документом буде затверджено перелік техніки та порядок визначення ступеня локалізації виробництва такої техніки, а також окреслені умови у системі державних закупівель.

«Застосування критерію локалізації в закупівлях стане важливим кроком у підтримці тих, хто виробляє або хоче виробляти продукцію в Україні. Таким чином, локальне виробництво отримає пріоритет і доступ до великого фінансового ресурсу через держзамовлення, суми яких на рік складають сотні мільярдів гривень», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 травня 2020 року Ігор Петрашко заявив, що збільшення вимог до локалізації для участі в державних закупівлях можна розглядати як засіб підтримки українських виробників. Міністр зауважив, що додаткові вимоги до локалізації вводитимуться, не змінюючи системи ProZorro.