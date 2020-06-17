Договір Укрзалізниці на вантажні перевезення потребує доопрацювання – ЄБА

В Європейській бізнес асоціації (ЄБА) вважають, що АТ "Укрзалізниця" має доопрацювати оновлений договір на вантажні перевезення, який має вступити в дію з 1 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

"З 1 липня 2020 року Укрзалізниця планує ввести в дію оновлений договір про надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, редакція якого була опублікована 31 травня на сайті відомства. Асоціація вдячна за врахування низки суттєвих зауважень, водночас ми хотіли б звернути увагу на деякі питання, що потребують доопрацювання", - йдеться у повідомленні.

Насамперед, йдеться про методику нарахування плати за користування власними вагонами Укрзалізниці. Наразі плата нараховується за прогресивною тарифною сіткою залежно від кількості годин користування вагоном. У новому ж договорі пропонується розраховувати плату за використання вагонів за добу. За підрахунками експертів ЄБА, таке нововведення може збільшити витрати вантажовідправників більш ніж у 6-7 разів або на 30-40 грн за тонну. Отже, в асоціації пропонують залишити чинний порядок оплати користування вагонами Укрзалізниці.

Експерти ЄБА також продовжують наполягати на виключенні значення «Тдод» з оплачуваного часу використання вагонів. Коефіцієнт Тдод – це додаткова одна доба до терміну доставки вантажів, необхідна для формування вантажного поїзду й оформлення супровідних документів. На практиці застосування «Тдод» означає дві додаткові доби за використання власного вагону перевізника (у вантажному та порожньому рейсах).

На переконання експертів комітету з логістики ЄБА, доцільним буде доповнити договір положеннями про встановлення відповідальності перевізника за пошкодження вагонів замовника, щоб збалансувати межі відповідальності замовника та перевізника. Інші зауваження бізнесу стосуються розмірів та умов нарахування штрафів, можливості списувати кошти з особових рахунків платника, переліку первинних документів тощо.

"Бізнес сподівається на якнайшвидше опрацювання коментарів разом з експертами Укрзалізниці та продовження дії поточного договору до моменту напрацювання редакції, яка враховуватиме інтереси всіх учасників ринку вантажних перевезень", - додають в асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 31 травня опублікувала новий договір на перевезення вантажів, який буде введено в дію з 1 липня. В компанії зазначили, що новий договір був доопрацьований у тісній співпраці з представниками бізнесу та їх об’єднаннями, а також причетними органами державної влади.

Наприкінці лютого Укрзалізниця оприлюднила перший проєкт договору з організації перевезення вантажів. Він мав запрацювати з 1 квітня. Проте, через скарги бізнесу та карантин, УЗ відклала введення його в дію, аби врахувати зауваження.