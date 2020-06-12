Укрзалізниця відсторонила члена правління, відповідального за вантажні перевезення

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" прийняла рішення про відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення. Та рекомендувала акціонеру — Кабінету міністрів звільнити його із займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в компанії розпочали пошук нового менеджера, який очолить цей напрям.

Також в Укрзалізниці прийняли рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України припинити повноваження члена правління з питань зв'язків з державними органами.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків члена правління АТ “Укрзалізниця” на директора з інфраструктури УЗ Романа Веприцького.

Тоді в Укрзалізниці заявляли, що Веприцький приділятиме увагу напрямку вантажних перевезень і буде відповідальним за вертикаль вантажних операцій.